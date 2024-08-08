Advertisement

أخبار عاجلة

أوستن أكد لغالانت على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
08-08-2024 | 19:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: السنوار كان ولا يزال صاحب القول الفصل في التوصل لوقف إطلاق النار
lebanon 24
09/08/2024 06:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة هو التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
09/08/2024 06:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين مطلعين: من المؤكد أن اغتيال هنية ليس جيدا لآفاق التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار
lebanon 24
09/08/2024 06:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سوليفان: مفاوضات الانتقال من مرحلة إلى أخرى بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ستكون صعبة (الجزيرة)
lebanon 24
09/08/2024 06:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:12 | 2024-08-08
20:16 | 2024-08-08
19:50 | 2024-08-08
19:29 | 2024-08-08
18:50 | 2024-08-08
18:38 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24