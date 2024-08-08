Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه زيكيم وعسقلان جنوبي البلاد

Lebanon 24
08-08-2024 | 23:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة ما تسبب بتفعيل الإنذار في غلاف غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/08/2024 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال غزة نحو الغلاف وسقط آخران بمنطقة مفتوحة
lebanon 24
09/08/2024 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرتين أطلقتا من لبنان إحداهما قبالة شواطئ نهاريا
lebanon 24
09/08/2024 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 قذائف صاروخية أطلقت من رفح على مناطق بغلاف غزة والدفاعات الجوية اعترضتها دون أضرار
lebanon 24
09/08/2024 09:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:29 | 2024-08-09
02:14 | 2024-08-09
02:06 | 2024-08-09
01:40 | 2024-08-09
01:14 | 2024-08-09
00:57 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24