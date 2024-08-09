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أردوغان لأمير قطر: إسرائيل أثبتت من جديد أنها لا تنوي وقف إطلاق النار باغتيال إسماعيل هنية

Lebanon 24
09-08-2024 | 02:06
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