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يديعوت أحرونوت: إطلاق 5 صواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب المطلة بإصبع الجليل

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:15
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