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بو حبيب : سنوجه اليوم الى السفراء رسالة تتضمن القواعد الاساسية للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبما يتعلق بما يحدث في غزة وجنوب لبنان خصوصا

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:44
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