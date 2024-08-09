Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: الحكومة تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس بايدن والرئيس المصري وامير دولة قطر ومن الضروري تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب: الحكومة اللبنانية تعتزم دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الاخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية
lebanon 24
09/08/2024 12:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: التصعيد الاسرائيلي الاخير في المنطقة يقوض الاتصالات التي تبذلها مصر ويضرب مبادرة الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف الحرب
lebanon 24
09/08/2024 12:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أفضل سبيل لضمان عدم استعادة حماس لقوتها هو تقديم مسار سياسي مختلف للشعب الفلسطيني (الحرة)
lebanon 24
09/08/2024 12:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يخطئ بتقديم زيلينسكي أثناء لقاء عن أوكرانيا بقمة الناتو ويقول: الرئيس بوتين
lebanon 24
09/08/2024 12:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:15 | 2024-08-09
05:13 | 2024-08-09
05:12 | 2024-08-09
05:09 | 2024-08-09
05:09 | 2024-08-09
05:06 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24