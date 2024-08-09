Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: الحكومة اللبنانية تنضم إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس 15 آب في الدوحة أو القاهرة لإنهاء الاتفاق وبدء تنفيذه على الفور

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب: الحكومة اللبنانية تعتبر ان لا مجال للتأخير الإضافي وتحض كل الأطراف المعنية على تسريع عملية إطلاق الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق من دون تردد
lebanon 24
09/08/2024 12:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى بو حبيب.. الحكومة اللبنانية ستقدم مقترحا جديدا لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف النار في غزة
lebanon 24
09/08/2024 12:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: الحكومة اللبنانية تعتزم دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الاخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية
lebanon 24
09/08/2024 12:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: الحكومة تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس بايدن والرئيس المصري وامير دولة قطر ومن الضروري تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة
lebanon 24
09/08/2024 12:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:15 | 2024-08-09
05:13 | 2024-08-09
05:12 | 2024-08-09
05:09 | 2024-08-09
05:09 | 2024-08-09
05:06 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24