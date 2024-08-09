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هيئة بحرية بريطانية: هجوم بزورق مسيّر على سفينة تبعد 45 ميلا بحريا عن اليمن

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:29
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