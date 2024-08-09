البيت الأبيض: هاريس وبايدن يجريان الأسبوع المقبل أول جولة انتخابية مشتركة منذ قرار الرئيس الأميركي المفاجئ بالانسحاب من انتخابات 2024 (سكاي نيوز عربية)

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