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السفارة الأميركية في بيروت تذكر رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان بحجز أي رحلة متاحة حتى لو لم تغادر على الفور أو لم تكن تتبع طريقهم المفضل

Lebanon 24
09-08-2024 | 05:09
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