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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على كريات شمونة في الدفعة الأخيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-08-2024 | 05:09
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