"حزب الله": رداً على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حناويه ‏قصفنا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ "الكاتيوشا"

Lebanon 24