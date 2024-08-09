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مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: ننضم لمصر وقطر والولايات المتحدة بالدعوة إلى إبرام صفقة لوقف النار في قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
09-08-2024 | 06:02
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