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ماكرون: فرنسا تدعم بشكل كامل دعوة الوسطاء لوقف الحرب في غزة (العربية)

Lebanon 24
09-08-2024 | 06:17
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