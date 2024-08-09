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فايننشال تايمز: إحدى القضايا التي لم تستعد إسرائيل لها هي أن يستهدف حزب الله بنشاط دفاعاتها الجوية ومنظومات الكشف (الميادين)

Lebanon 24
09-08-2024 | 07:09
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