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فايننشال تايمز: إحدى القضايا التي لم تستعد إسرائيل لها هي أن يستهدف حزب الله بنشاط دفاعاتها الجوية ومنظومات الكشف (الميادين)
Lebanon 24
09-08-2024
|
07:09
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