"حزب الله": رداً على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة

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