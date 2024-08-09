Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: أؤيد دعوة الرئيس بايدن وأمير قطر والرئيس المصري لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-08-2024 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: على السنوار أن يقبل باتفاق وقف النار وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
09/08/2024 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي: بايدن دعا نتنياهو إلى التحرك فورا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
09/08/2024 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: نرحب بالبيان الأميركي المصري القطري بشأن ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/08/2024 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: الحكومة اللبنانية تعتبر ان لا مجال للتأخير الإضافي وتحض كل الأطراف المعنية على تسريع عملية إطلاق الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق من دون تردد
lebanon 24
09/08/2024 17:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:09 | 2024-08-09
09:55 | 2024-08-09
09:54 | 2024-08-09
09:53 | 2024-08-09
09:33 | 2024-08-09
09:30 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24