التلغراف: جنرالات الحرس الثوري يصرون على تنفيذ ضربة مباشرة على إسرائيل بينما يقترح الرئيس الإيراني استهداف القواعد الإسرائيلية السرية في البلدان المجاورة لإيران (سكاي نيوز عربية)

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