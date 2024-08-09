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القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنيين في كيبوتس منارة إثر إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان (الشرق)

Lebanon 24
09-08-2024 | 09:33
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