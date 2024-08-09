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البنتاغون لـ"الحدث": نشرنا قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع أيّ هجوم من إيران

Lebanon 24
09-08-2024 | 10:09
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