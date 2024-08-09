Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي كبير: مستعدون لأي طارئ في ما يخص الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
09-08-2024 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي زار إسرائيل للمرة الثانية منذ بداية الأسبوع للتنسيق بشأن الهجوم الإيراني المحتمل (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/08/2024 19:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي ان ان" نقلاً عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الهجوم الإيراني مشابهاً لهجوم 13 نيسان على إسرائيل لكن قد يكون أكبر وأكثر تعقيداً
lebanon 24
09/08/2024 19:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ WSJ: نتوقع الهجوم الإيراني قبل نهاية الأسبوع
lebanon 24
09/08/2024 19:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ CNN: نراقب المنطقة بحثا عن أي مؤشرات حول الرد الإيراني المحتمل
lebanon 24
09/08/2024 19:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:15 | 2024-08-09
12:14 | 2024-08-09
11:45 | 2024-08-09
10:53 | 2024-08-09
10:53 | 2024-08-09
10:39 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24