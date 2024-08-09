28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البيت الأبيض: إشارات وزير المالية الإسرائيلي بأن حرب غزة قد تستمر للأبد "خاطئة تماما" (العربية)
Lebanon 24
09-08-2024
|
13:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي يقول انه لم يحن الوقت بعد لصفقة إنهاء الحرب ويحذر نتنياهو من توقيع صفقة "استسلام"
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي يقول انه لم يحن الوقت بعد لصفقة إنهاء الحرب ويحذر نتنياهو من توقيع صفقة "استسلام"
09/08/2024 23:23:26
09/08/2024 23:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي يصادق على تحويل جزء من "أموال الضرائب" للسلطة الفلسطينية
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي يصادق على تحويل جزء من "أموال الضرائب" للسلطة الفلسطينية
09/08/2024 23:23:26
09/08/2024 23:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع الغزّيين "تحريض مرفوض" ضد سكان غزة (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية المصرية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع الغزّيين "تحريض مرفوض" ضد سكان غزة (الشرق)
09/08/2024 23:23:26
09/08/2024 23:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"كل أعداء إسرائيل سيهلكون"... وزير المالية الإسرائيلي يعلق على اغتيال هنية وشكر
Lebanon 24
"كل أعداء إسرائيل سيهلكون"... وزير المالية الإسرائيلي يعلق على اغتيال هنية وشكر
09/08/2024 23:23:26
09/08/2024 23:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جدها الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي: فنانة شهيرة تتخطى الجرأة.. أطلت بحمالة صدر! (فيديو)
Lebanon 24
جدها الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي: فنانة شهيرة تتخطى الجرأة.. أطلت بحمالة صدر! (فيديو)
01:20 | 2024-08-09
09/08/2024 01:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اختلفت مع المخرجة وغادرت تركيا على الفور.. انسحاب الممثلة اللبنانية الشهيرة من بطولة مسلسل "ايزيل"!
Lebanon 24
اختلفت مع المخرجة وغادرت تركيا على الفور.. انسحاب الممثلة اللبنانية الشهيرة من بطولة مسلسل "ايزيل"!
02:06 | 2024-08-09
09/08/2024 02:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
06:59 | 2024-08-09
09/08/2024 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين: ممثلة لبنانية شهيرة تطل ببكيني مُثير على البحر.. والجمهور: "كتير اوفر" (صور)
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين: ممثلة لبنانية شهيرة تطل ببكيني مُثير على البحر.. والجمهور: "كتير اوفر" (صور)
04:23 | 2024-08-09
09/08/2024 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
11:21 | 2024-08-09
09/08/2024 11:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:37 | 2024-08-09
الولايات المتحدة تفرج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي (سي إن إن)
15:34 | 2024-08-09
وسائل إعلام إسرائيلية عن نائبة رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً: نحن ذاهبون إما إلى صفقة أو إلى حرب وحزب الله قرر الرد والسؤال متى وكيف
15:16 | 2024-08-09
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد دعمها الكامل لجهود الوسطاء لإتمام وقف النار في غزة (الحدث)
14:52 | 2024-08-09
الرئيس البرازيلي ينعي 62 راكبا لقوا حتفهم في تحطم طائرة "فويباس" (الشرق)
14:47 | 2024-08-09
سلطات الطيران البرازيلية: أرسلنا سبعة أطقم إلى منطقة حادث طائرة "فويباس" (الشرق)
14:19 | 2024-08-09
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 168 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (الجزيرة)
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
09/08/2024 23:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
09/08/2024 23:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
09/08/2024 23:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24