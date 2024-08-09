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الخارجية السعودية: المملكة تؤكد دعمها الكامل لجهود الوسطاء لإتمام وقف النار في غزة (الحدث)
Lebanon 24
09-08-2024
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15:16
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