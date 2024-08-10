المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قصف النازحين خلال تأديتهم صلاة الفجر في مصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع

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