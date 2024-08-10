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حماس: مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي ترتكب في غزة على يد النازيين الجدد

Lebanon 24
10-08-2024 | 02:13
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