Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية المصرية: إسرائيل تفتقر الإرادة السياسية لإنهاء الحرب

Lebanon 24
10-08-2024 | 02:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: نتابع بقلق الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اليمنية ونطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على غزة
lebanon 24
10/08/2024 13:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع الغزّيين "تحريض مرفوض" ضد سكان غزة (الشرق)
lebanon 24
10/08/2024 13:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية يُحذّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني من خطورة استمرار الحرب في غزة وما تؤدي إليه من توتر وتصعيد فى المنطقة بما في ذلك لبنان وأمن الملاحة في البحر الأحمر
lebanon 24
10/08/2024 13:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية
lebanon 24
10/08/2024 13:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:03 | 2024-08-10
05:54 | 2024-08-10
05:50 | 2024-08-10
05:45 | 2024-08-10
05:41 | 2024-08-10
05:35 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24