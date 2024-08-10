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الجيش الفلبيني: ندين بشدة "الأعمال الخطيرة التي تقوم بها القوات الجوية الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي" (الشرق)

Lebanon 24
10-08-2024 | 05:11
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