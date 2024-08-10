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الأمم المتحدة تتهم إسرائيل "بالإبادة الجماعية" بعد قصف المدرسة في غزة (الحدث)

Lebanon 24
10-08-2024 | 05:50
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