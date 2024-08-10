مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق حادة استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج

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