مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت إدخاله إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى تبنين الحكومي للعلاج

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