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وزير خارجية بريطانيا: نحن بحاجة إلى وقف فوري للنار في غزة لحماية المدنيين (العربية)

Lebanon 24
10-08-2024 | 09:06
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