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أوكرانيا تقول إنها قصفت منصة غاز بحرية سابقة تستخدمها القوات الروسية في البحر الأسود (الشرق)

Lebanon 24
10-08-2024 | 09:16
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