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موقع "أكسيوس": أميركا تُركّز على نظام مشترك لمنع تهريب الأسلحة لغزة وفتح معبر رفح

Lebanon 24
10-08-2024 | 09:31
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