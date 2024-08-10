Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإسبانية: ندين الهجوم على المدرسة في منطقة الدرج بغزة والذي أسفر عن استشهاد العشرات من المدنيين

Lebanon 24
10-08-2024 | 10:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية: ندين قيام إسرائيل بقتل العشرات من المدنيين الأبرياء في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في خان يونس
lebanon 24
10/08/2024 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمذبحة المروعة في مدرسة للنازحين بحي الدرج وندعو كل العالم لإدانتها
lebanon 24
10/08/2024 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك هو هجوم إرهابي ضد المدنيين
lebanon 24
10/08/2024 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: ندين اغتيال هنية على أرض الجمهورية الإسلامية والأوضاع في المنطقة متأزمة وخطيرة
lebanon 24
10/08/2024 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:38 | 2024-08-10
13:35 | 2024-08-10
13:34 | 2024-08-10
13:26 | 2024-08-10
13:11 | 2024-08-10
13:03 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24