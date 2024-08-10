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أكسيوس: فريق من كبار مسؤولي إدارة بايدن سيتوجه للشرق الأوسط لمنع اندلاع حرب وتأمين صفقة لوقف إطلاق النار في غزة (الشرق)

Lebanon 24
10-08-2024 | 10:46
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