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الرئيس الإيراني: ندعو مجلس الأمن الدولي للعمل بأقصى قدراته لمنع العدو الإسرائيلي من تكرار جرائمه في غزة

Lebanon 24
10-08-2024 | 12:36
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