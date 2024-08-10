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البيت الأبيض: على اتصال بإسرائيل بشأن غارة حي الدرج وطلبنا مزيدا من التفاصيل

Lebanon 24
10-08-2024 | 13:03
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