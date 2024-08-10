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مراسل أكسيوس: مبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيتوجه للقاهرة الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن أمن حدود غزة

Lebanon 24
10-08-2024 | 13:26
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