Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: لا شك أن حكومات مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا هي التي تقدم الدعم الشامل للعدو الإسرائيلي

Lebanon 24
10-08-2024 | 13:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري يهنئ السنوار بانتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية (الجزيرة)
lebanon 24
11/08/2024 00:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: طهران ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/08/2024 00:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني المكلف تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي (الميادين)
lebanon 24
11/08/2024 00:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني⁩ في ⁧طهران⁩ احتجاجا على قيام حكومته بتسليم أحد مواطني إيران إلى الولايات المتحدة بتهمة التهرب من العقوبات (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/08/2024 00:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2024-08-10
16:37 | 2024-08-10
16:28 | 2024-08-10
16:27 | 2024-08-10
16:15 | 2024-08-10
16:14 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24