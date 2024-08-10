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يسرائيل هيوم عن سموتريتش: لن نخضع لأي ضغوط خارجية تلحق الضرر بأمن إسرائيل

Lebanon 24
10-08-2024 | 14:24
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