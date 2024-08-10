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يديعوت أحرنوت: حزب الله عازم على تنفيذ هجوم ضد إسرائيل في الأيام المقبلة

Lebanon 24
10-08-2024 | 16:14
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