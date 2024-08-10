Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار خامنئي بالعبرية: تهيأت الظروف لإنزال أشد العقاب بإسرائيل

Lebanon 24
10-08-2024 | 16:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"في حال شنت هجوماً على لبنان هذا ما سيحدث".. مستشار خامنئي يهدّد إسرائيل
lebanon 24
11/08/2024 09:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار خامنئي: إيران تتفاوض لشراء طائرات مقاتلة روسية
lebanon 24
11/08/2024 09:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار خامنئي للإيرانيين: انتخبوا رئيساً لا يتحدث خلافاً للمرشد
lebanon 24
11/08/2024 09:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار العسكري لخامنئي: على الشعب أن ينتخب رئيسا لا يتحدث خلافا للمرشد (العربية)
lebanon 24
11/08/2024 09:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:16 | 2024-08-11
01:15 | 2024-08-11
00:10 | 2024-08-11
16:49 | 2024-08-10
16:28 | 2024-08-10
16:27 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24