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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان حي الجلاء شمال غزة بمغادرته فوراً
Lebanon 24
11-08-2024
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01:16
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