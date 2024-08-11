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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: العدو سيتلقى الرد على حماقة اغتيال هنية في الموعد المحدد
Lebanon 24
11-08-2024
|
08:50
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