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كتائب القسّام: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
11-08-2024 | 10:13
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