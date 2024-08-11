Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها العدو الاسرائيلي في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن

Lebanon 24
11-08-2024 | 10:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
11/08/2024 21:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة ضد المدنيين لم تكن لتتواصل لولا الدعم الأميركي
lebanon 24
11/08/2024 21:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي ترتكب في غزة على يد النازيين الجدد
lebanon 24
11/08/2024 21:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني في اتصال مع ماكرون: إذا كانت واشنطن والدول الغربية تسعى لمنع الحرب فعليها إجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في غزة وقبول وقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/08/2024 21:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:51 | 2024-08-11
13:49 | 2024-08-11
13:39 | 2024-08-11
13:38 | 2024-08-11
13:37 | 2024-08-11
13:34 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24