لا غارة على بلدة العديسة

أفادت مندوبة "لبنان24" أن الحريق المندلع في بلدة العديسة ليس بسبب أي استهداف إسرائيلي.



وقد تزامن هذا الحريق مع جدار الصوت الذي نفّذته طائرات إسرائيلية فوق عدد من بلدات الجنوب.

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