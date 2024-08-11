قوات الدعم السريع تقول إن سلاح الطيران التابع للجيش السوداني نفذ غارت على منطقتين بولايتي شمال وشرق دارفور مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال

Lebanon 24