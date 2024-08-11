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قوات الدعم السريع تقول إن سلاح الطيران التابع للجيش السوداني نفذ غارت على منطقتين بولايتي شمال وشرق دارفور مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال

Lebanon 24
11-08-2024 | 13:25
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