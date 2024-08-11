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أكسيوس: تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل انتقاما لاغتيال هنية وقد تفعل ذلك خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
11-08-2024 | 13:37
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