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وسائل إعلام إسرائيلية: هبوط مروحية عسكرية تحمل على متنها جنوداً مصابين في مستشفى إيخيلوف

Lebanon 24
11-08-2024 | 14:13
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